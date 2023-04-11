  التعليم العالي يشهد فعاليات تكريم الفائزين في مسابقة «أنت النجم»

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة «أنت النجم»، التي نظمتها جامعة حلوان بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.

وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية تسهم في بناء شخصية الطلاب السوية

في بداية كلمته، هنأ الوزير الطلاب الفائزين في المسابقة، موجهًا الشكر لأسرة جامعة حلوان، ولكل المشاركين في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث المتميز.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الأنشطة الطلابية، وأنها تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتحرص الدولة المصرية وبتوجيهات ورعاية ودعم من القيادة السياسية على توسيع قواعدها لتشمل كافة أبنائنا في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن أهمية الأنشطة الطلابية ليست فقط في كونها تسهم في بناء شخصية الطلاب السوية، واستغلال طاقاتهم وحماسهم في أنشطة تفيدهم وتفيد مجتمعهم وبلادهم، بعيدًا عن استقطاب التنظيمات والأفكار المتطرفة، وإنما أيضًا لكونها تساعدنا على اكتشاف ما يملكه بناتنا وأبناؤنا من مهارات ومواهب وقدرات في مختلف مجالات النشاط الطلابي، العلمي، والبحثي، والرياضي، والفني، والأدبي، والعمل على صقل وتنمية هذه المواهب والمهارات، بحيث تعود الجامعات والمعاهد إلى سابق عهدها مصانع تمد مختلف مجالات الإبداع بمواهب وأبطال من شأنهم رفع اسم مصر عاليًا في مختلف مجالات التنافس الشبابي إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الروح الجامعية، وتكريم الطلاب المتميزين والوافدين، حيث تأتى في إطار سعي جامعة حلوان إلى تنمية روح المشاركة في الأنشطة الطلابية بين الطلاب، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بإقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية لتعزيز الروح الجامعية والعلاقات الاجتماعية بين الطلاب، لافتًا إلى مواصلة الجامعات لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية على مدار العام.

إبراز العناصر المميزة في جامعة حلوان

وأضاف رئيس جامعة حلوان أننا نحاول من خلال هذه الاحتفالية الرمضانية إبراز العناصر المميزة في جامعة حلوان، لأن جامعة حلوان جامعة نوعية بها تخصصات فريدة متكاملة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية لدورها الهام في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وحب العمل بروح الفريق، وبناء شخصيتهم السوية بعيدًا عن الأفكار الهدامة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى الدور الرائد للجامعة في الفنون، حيث إن بداية الفنون في مصر كانت من خلال معاهد ومتاحف جامعة حلوان.

ولفت إلى أن الجامعة قدمت لمصر العديد من نجوم الفن والرياضة المتميزين، وخلال فعاليات الحفل، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة حلوان بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة «أنت النجم»، التي نظمتها الجامعة، والتي تعد من أكبر المسابقات المتنوعة في كافة المجالات لاكتشاف المواهب الطلابية بجامعة حلوان في مجالات «الفنون التشكيلية – العزف – الغناء – المسرح - النحت - العزف – استاند اب كوميدي – والمجالات الثقافية – الدوري الثقافي – الشعر – التأليف المسرحي – الإنشاد الديني – المراسل التليفزيوني»، وقد تقدم للمسابقة 3500 طالب وطالبة في المرحلة الأولى علي مستوى الكليات، وتم تصفيتهم في المرحلة الثانية إلى 856 طالبًا وطالبة بعد تقييمهم من قبل لجان التحكيم المتخصصة في كافة المجالات، وفي المرحلة النهائية فاز 26 طالبًا وطالبة، تم تصنيفهم إلى 7 فائزين في مجال العزف والغناء، و3 فائزين في مجال الفنون التشكيلية، و11 فائزًا في مجالات ثقافية مختلفة، و5 فائزين في مجال المسرح.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم عدد من أبناء جامعة حلوان من الطلاب الوافدين المتميزين أكاديميًّا من دول (السودان – اليمن – الهند – سوريا – البحرين – اريتريا – السعودية – جنوب السودان).

كما شهد الحفل عرضًا لأبرز إنجازات جامعة حلوان على كافة المستويات التعليمية والبحثية والعلمية والاجتماعية، فضلاً عن إقامة العديد من الفقرات الفنية المتنوعة.

وشهدت الاحتفالية حضور نواب رئيس الجامعة د. منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د.حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والسادة مستشاري رئيس الجامعة، عمداء الكليات وأمناء الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب.