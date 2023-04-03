وظائف حكومية جديدة في جامعة حلوان.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة جامعة حلوان لشغل العديد من الوظائف الجديدة، ونستعرض في التقرير التالي أهم تفاصيل وإجراءات وشروط ومواعيد التقديم لها، كما يلي:

نوع الوظائف: وظائف قيادية

1- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

2- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

3- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

4- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

5- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

6- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

المهارات المطلوبة في الراغبين لشغل الوظائف

شروط الحصول على الوظيفة

شروط المؤهل المطلوب في الوظيفة: مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة للوظيفة

عدد 9 ملفات (أصل + 8 صور) تشمل التالي:

1- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، وأن يكون حاصلا على تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز في السنتين الأخيرتين.

2- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة.

3- اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري رقم 95 لسنة 2017 «معتمد».

4- إعداد مقترح بشان خطة العمل على أن يتم إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي وعمل presentation له على برنامج PowerPoint تمهيدا لعرضه على لجنة القيادات.

5. عدد (6) صور شخصية .

6. صورة البطاقة الشخصية سارية.

7. صورة جواز السفر إن وجد.

8. شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.