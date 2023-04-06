 رئيس جامعة حلوان: نجحنا في محو أمية 15 ألف مواطن

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن طلاب الجامعة نجحوا في محو أمية 15 ألفا و294 مواطنا ومواطنة خلال الفترة الماضية، من خلال 10 دورات متتالة بالفصول التى تعافدوا عليها بإدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار الدور الريادي لمشاركة جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، وبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2023.

10 دورات امتحانية

وقال رئيس جامعة حلوان في بيان له، إنّ من خلال المجهودات المتواصلة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لتفعيل الإجراءات والآليات المختلفة لالتحاق طلاب وطالبات الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، بلغ عدد الدورات الامتحانية التي التحق بها طلاب وطالبات جامعة حلوان في المشروع بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة 10 دورات امتحانية متتالية، بداية من دورة أكتوبر 2020 حتى دورة يناير 2023.

محاور الخطة المعتمدة للمشروع

وأضاف أنّ إجمالي عدد الفصول التي تعاقد عليها طلاب وطالبات جامعة حلوان بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال تلك الدورات الامتحانية بلغ 5169 فصلا، مشيدا بالدور الملموس لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مواجهة قضية الأمية.

ونوه إلى أن جامعة حلوان تواصل تعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها، طبقا لمحاور الخطة المعتمدة للمشروع للعام الجامعي 2022 /2023، والتي من بينها تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع بالكليات المشاركة، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجا، وتحفيز وتشجيع طلاب الكليات المشاركة في المشروع.

يذكر أن مشروع محو الأمية بجامعة حلوان يشرف عليه الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.