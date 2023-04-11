ضبط مسجل خطر بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية في الجيزة

أكّدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في تزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه سيئ النية مقابل مبالغ مالية متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، وبحوزته (عدد من التوكيلات والشهادات والرخص والكارنيهات المنسوبين لعدد من الجهات جميعهم مزورين - الأدوات المستخدمة في التزوير- مبلغ مالي).

وبمواجهته، أقرّ بقيامه باصطناع المستندات والمحررات الرسمية ورخص القيادة والتسيير وشهادات المخالفات لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.