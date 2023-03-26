حبس مدير الإدارة الهندسية بالوقف بقنا احتياطيا لاتهامه في قضية تزوير

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن النيابة العامة أمرت بحبس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف احتياطيا، لاتهامه في قضية تزوير في محررات رسمية بغرض التربح.

لا تهاون مع المفسدين

وأضاف الداودي في بيان اليوم، أنه لا تهاون مع فاسد في الجهاز التنفيذي للمحافظة، وإنه يجرى تنفيذ خطة طموحة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق بهدف حماية المال العام والمواطنين من الفاسدين ولن نسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين.

وأكد محافظ قنا أنه لن نسمح بالتستر على الفساد وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كل صور الفساد و إهدار المال العام، حتى تتحقق رؤية مصر وتطلعاتها بدولة متقدمة خالية من الفساد، خاصة في ظل توجه الدولة إلى عصر الرقمنة وإحلال التكنولوجيا محل العنصر البشري في التعاملات المالية.