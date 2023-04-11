الحكومة تنفي تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا، موضحا أنّه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ اللحوم المتداولة في الأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أي هرمونات محظورة دوليا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها.

وأوضحت الهيئة، أنّها تشن الحملات تفتيشية ورقابية بشكل مكثف، على الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.

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