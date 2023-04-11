8 ملايين دولار لمعهد النقد بغرب إفريقيا لتعزيز كفاءة القطاع المالي

أقر صندوق التنمية الإفريقي، تمويلا بقيمة 8 ملايين دولار لمعهد النقد لغرب إفريقيا في مسعى لتعزيز كفاءة القطاع المالي داخل البلدان المستهدفة.

التمويل موجه لدول جامبيا وغينيا وليبيريا وسيراليون

وأوضح بيان صادر عن بنك التنمية الإفريقي، أن التمويل موجه لدول جامبيا وغينيا وليبيريا وسيراليون، فيما يبدأ تنفيذ المشروع يوليو المقبل، بقيادة معهد النقد لغرب إفريقيا، وذلك بالعمل مع البنوك المركزية للبلدان المشاركة بالتعاون مع مقدمي الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.

ويستهدف التمويل تضمين أكثر من 53 من مقدمي الخدمات المالية عبر البلدان المشاركة في المشروع والتحقق من هويات عملائهم، ومكافحة الاحتيال، واحتواء التخلف عن سداد القروض وتعزيز العلاقات المصرفية للمراسلين.