القبض على 6 «ديلرات» بحوزتهم مخدرات في القاهرة والإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة دون تراخيص، قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال قيادته سيارة ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتمّ ضبط إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدها بدائرة القسم، وبحوزتها (1290 قرصا مخدرا- مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وجرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.900 كيلو جرام – هاتفي محمول)، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ980 ألف جنيه.