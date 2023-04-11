أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان بمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أسعار كعك عيد الفطر 2023 بمعارض أهلا رمضان في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الشركة العام لتجارة الجملة قامت بتوفير متطلبات العيد المختلفة من كعك وبسكويت وبيتي فور وتمور داخل الفروع لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان بمحافظة جنوب سيناء مقاربة للعام الماضي، مع اختلافات بسيطة للغاية.

أسعار كعك العيد في معارض أهلا رمضان بمحافظة جنوب سيناء

وقال عيد محمد، عضو الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان بمحافظة جنوب سيناء سجلت التالي:

１- البسكويت سعر الكيلو 55 جنيها.

２- الكعك سادة سعر الكيلو 55 جنيها.

３- كعك محشي سعر الكيلو 65 جنيها.

４- كيلو الغريبة 55 جنيها.

５- كيلو البيتي فور 55 جنيها.

６- كيلو شكولاتة 120 جنيها.

７- شكولاتة بندق 180 جنيها 2 قطعة.

８- شكولاتة بسكويت 105 جنيهات بدلا من 120 جنيها.

９- يوجد اأنواع أخرى من الشكولاتة بـ100 جنيه.

10- كيس أهلا بالعيد 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان محافظة جنوب سيناء

والشركة العامة لتجارة الجملة بجنوب سيناء لديها 25 فرعا منتشرة على مستوى المحافظة، وتوفر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والتموينية خلال شهر رمضان، وفقا لتصريحات أحمد عيد مدير فرع الحملة بجنوب سيناء، والذي أكد أن الفروع مزودة بكل متطلبات الأسرة طوال العام تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة.

وتابع، بأن أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان في محافظة جنوب سيناء ومنافذ الشركة متنوعة وتناسب كل المواطنين، وتبدأ من 93 جنيها للكيلو حتى 160 جنيها، حسب الشركة المنتجة الكعك والبسكويت، مشيراً إلى أن الشركة قدمت تنوع للمواطنين بوجود عظة شركات منافسة تقدم ببيع مستلزمات العيد من البيتي فور والمعمولة والبسكويت والمواطن يختار حسب السعر الذي يستطيع أن يدفعه.