أسعار كحك العيد في منافذ التموين بدمياط بأسعار مخفضة وعنوانها

أصبح البحث عن أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـدمياط بأسعار مخفضة وعنوانها من أهم الموضوعات التى يبحث عنها أهالى محافظة دمياط للتحضير لشراء مخبوزات العيد التى تضم الكحك والبسكويت والغريبة والبيتيفور والكوكيز والسابلية.

وتحدد أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـدمياط بأسعار مخفضة وعنوانها الكمية التى ستقدم كل أسرة على شرائها من مخبوزات العيد لهذا العام، حيث يعد خبيز العيد من أهم طقوس عيد الفطر المبارك الذى يعد مكافأة المسلمين عقب صيام أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـدمياط بأسعار مخفضة وعنوانها

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـدمياط بأسعار مخفضة وعنوانها حددتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط فى بيان لها لتوضح للمواطنين إمكانية شراء محبوزات العيد سواء مشكل أو مخبوزات فردية، حيث تباع بالوزن بداية من وزن الكيلو سواء المشكل أو العادى، السادة والمضاف لها الشيكولاتة أو المكسرات، فوفقا للإضافات يختلف سعر المخبوزات.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـدمياط

وتعرض «الوطن» وفقا لخدماتها المتعددة لمتابعيها أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـدمياط بأسعار مخفضة وعنوانها وفقا لمديرية التموين،

سعر كيلو الكحك السادة 120 جنيها

سعر كيلو الكحك المحشو بالملبن أو بالعجوة 120 جنيها

سعر كيلو الكحك المحشو عين الجمل 150 جنيها

سعر كيلو البيتي فور السادة 160 جنيه

سعر كيلو الغريبة السادة 130 جنيها

سعر كيلو الغريبة المحشوة باللوز 150 جنيها

سعر كيلو البسكويت اللوكس "النشادر" 120 جنيها

سعر كيلو البسكويت "النشادر" العادي 100 جنيها

سعر كيلو القراقيش 100 جنية .

أسعار كحك العيد 2023

وحددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط أماكن بيع كعك العيد 2023 بعدة منافذ تابعة لها بينها مكاتب التموين بالقرى والمدن التابعة لها بينها كفر سعد والشعراء والزرقاء والمينا وفارسكور و دمياط الجديدة، فضلا عن منافذ معرض أهلا رمضان ومحلات الهايبر الكبرى المشاركة مع مدرية التموين ومنافذ بيع الجملة ونصف الجملة ومنافذ مبادرة بيع السلع باسعار مخفضة من بينها أمان وكلنا واحد، والشركة المصرية.

أماكن كحك العيد في منافذ التموين بـدمياط

وتنشر "الوطن" وفقا لمدرية التموين والتجارية الداخلية بمحافظة دمياط أشهر أماكن منافذ معرض أهلا رمضان بالمحافظة والمدن التابعة لها لبيع كحك العيد المشكل والعادى،

منفذ معرض أهلا رمضان المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط

منفذ معرض أهلا رمضان بميدان الساعة وسط مدينة دمياط

منفذ معرض أهلا رمضان المقام بمركز كفر سعد بالطريق السريع بمدينة كفر سعد

منفذ معرض أهلا رمضان بالسوق الحضارية بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط

منفذ معرض أهلا رمضان بوسط مدينة الزرقا بمحافظة دمياط

منفذ معرض أهلا رمضان في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة بمحافظة دمياط.

كحك العيد في دمياط

بينما تحرص بعض الأسر على صناعة مخبوزات العيد فى المنزل حيث تجتمع نساء العائلة معا لصناعة المخبوزات، ثم إقتسامه معا مرددين أغانى العيد أثناء إعداد المخبوزات التى تضم الكعك والبسكويت والغريبة والكوكيز والسابلية والقراقيش "الفايش" .

بهجة وطقوس مخبوزات العيد

حيث تشتهر محافظة دمياط بصناعة الحلوى المميزة بها فيطلق عليهم ملوك الحلويات من بينها المشبك الدمياطى الذى أكتسب سمه من مدينة دمياط، فيملك أهلها العديد من أسرار نجاح الحلويات والمخبوزات، وفقا لحديث "منى على" من مدينة دمياط لـ"الوطن" موضحة أن معظم نساء دمياط يملكن أسرار نجاح المخبوزات فيلئن لشراء كمية للتقديم للضيوف بزيارات العيد بينها يصنعن كميات أكبر بالمنزل للتهادى فيما بينهم وللحفاظ على جو وبهجة العيد، فأضافت "علياء وحيد" أن خبيز العيد بالمنزل يعطى الإحساسا ببهجة طقوس عيد الفطر المبارك.