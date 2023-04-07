أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذى يعقب شهر رمضان، ليكون مكافأة للصيام والقيام، ليبدأ الاستعداد لعيد الفطر المبارك والذى من أهم طقوسه بصعيد مصر خبيز العيد لذا يشغل المواطنين بمحافظة أسوان البحث عن أسعار كحك العيد في منافذ التموين بأسوان بأسعار مخفضة وعنوانها ليتمكن المواطنون من شراء مخبوزات العيد.

كما أن معرفة أسعار كحك العيد في منافذ التموين بأسوان بأسعار مخفضة وعنوانها تجعل كل أسرة تحدد الكمية التى سيتم شراؤها من مخبوزات عيد الفطر المبارك .

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـأسوان بأسعار مخفضة وعنوانها

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـأسوان بأسعار مخفضة وعنوانها تحدد أيضا لكل أسرة بمحافظة أسوان اتخاذ قرار شراء المخبوزات أو إعدادها بالمنزل وفقا لطقوس نساء الصعيد خاصة بالقرى حيث يحرصن على صنعها بالمنزل وسط جو عائلى وطقوس مميزة.

كحك العيد 2023

ويضم خبيز العيد أو مخبوزات عيد الفطر 2023 كحك العيد المميز بالسمن والسمسم والسكر المطحون ويصنع بالمكسرات خاصة عين الجمل أو بالملبن أو بالعجمية أو العجوة أو فقط بالسكر المطحون، ويعد من أشهر مخبوزات العيد، والبتيفور الذى يعد بالزبد ويحشى بالمربي والشيكولاتة ويزين بالمكسرات والشيكولاتة الداكنة والبيضاء والفارمسيلا، والغريبة التى تعد بالسمن البلدى الخالص وتزين بالمكسرات، والبسكويت الذى تتعدد أنواعه ما بين النشادر والبرتقال وبسكويت الشيكولاتة وجوز الهند ويعد بالسمن أو الزبد أو بالزيت أو بخيط بينهم، والقراقيش أو "الفايش" بالسمن والزبد أو خليط بينهما.

خريطة أماكن كحك العيد في منافذ التموين

وتوفيرا على المواطنين من البحث عن الأسعار والأماكن، لاتخاذ القرار الشرائى تنشر "الوطن" أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـأسوان بأسعار مخفضة وعنوانها ضمن خدماتها المتعددة لمتابعيها، وفقا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بـأسوان

سعر كحك العيد السادة 120 جنيها لوزن كيلو

سعر كحك العيد المحشو بالملبن أو العجوة 120 جنيها لوزن كيلو

سعر كحك العيد المحشو بعين الجمل 150 جنيها لوزن الكيلو

سعر البيتي فور السادة 160 جنيه لوزن الكيلو

سعر الغريبة السادة 130 جنيها لوزن الكيلو

سعر الغريبة المحشوة باللوز 150 جنيها لوزن الكيلو

سعر البسكويت الفاخر "النشادر" 120 جنيها لوزن الكيلو

سعر البسكويت العادي "النشادر" 100 جنيها لوزن الكيلو.

سعر القراقيش 100 جنيها لوزن الكيلو

كما توفر مديرية التموين بمنافذها المختلفة أيضا علب مشكلة بأوزان مختلفة، تبدأ من الكيلو كالتالى،

علبة كحك العيد مشكل تضم " كحك وبيتيفور وغريبة وبسكويت" وزن كيلو 120 جنيها

علبة كحك العيد مشكل تضم " كحك وبيتيفور وغريبة وبسكويت" وزن 2 كيلو 250 جنيها

علبة كحك العيد مشكل تضم " كحك وبيتيفور وغريبة وبسكويت" وزن 2،5 ونصف 300 جنيها

علبة كحك العيد مشكل تضم " كحك وبيتيفور وغريبة وبسكويت" وزن 3 كيلو 350 جنيها .



أماكن بيع كحك العيد في منافذ التموين بـأسوان

وأفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان أن أماكن شراء كحك العيد 2023 بمحافظة أسوان يكون عبر منافذ التموين المختلفة ومنافذ معرض أهلا رمضان وسلاسل الهايبر ماركت الكبرى واماكن بيع النصف جملة والجملة المتعاقدة مع مديرية التموين وفروع الشركة المصرية بأسوان وفروع مبادرات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من بينها كلنا واحد وأمان، وجميعها تبيع بأسعار كحك العيد في منافذ التموين بـأسوان بأسعار مخفضة وعروض التموين التى توفرها للمواطنين.

أماكن معرض أهلا رمضان

حيث يمكن الحصول عليها عبر الأماكن الأتية لمنافذ التموين ومعرض أهلا رمضان التى تغطى معظم مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان وهى:

منفذ معرض أهلا رمضان بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان بجوار نقابة المعلمين.

منفذ معرض أهلا رمضان بمدينة أسوان فى حديقة الشيراتون بوسط المدينة.

منفذ معرض أهلا رمضان بمركز دراو بمحافظة أسوان بجوار مخازن الشركة المصرية.

منفذ معرض أهلا رمضان بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان أمام قصر ثقافة كوم أمبو مباشرة .

منفذ معرض أهلا رمضان بمركز إدفو بمحافظة اسوان بجوار موقف الرمادى غرب مدينة إدفو.

كحك العيد 2023 بأسوان

هذا وتفضل بعض سيدات محافظة أسوان خاصة بالقرى بصناعة كحك العيد 2023 بالمنزل وسط جو عائلى تجتمع به نساء العائلة لصناعة كحك العيد وسط طقوس يسودها صلة الرحم مرددات أغانى العيد المحببة ثم تقتسم النساء المخبوزات معا.