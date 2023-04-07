أسعار كحك العيد في منافذ التموين بمطروح وعناوينها

أعلنت مديرية التموين بالمحافظة أسعار كحك العيد في منافذ التموين بمطروح بأسعار مخفضة وعناوينها، لتتيح لجموع المواطنين التوجه لشراء الكحك في جميع الفروع والشوادر ومعارض أهلا رمضان التي يشرف عليها تموين مطروح، لتوفير جميع السلع الغذائية والحلويات بأسعار أقل من الأسواق.

كحك العيد في منافذ التموين بمطروح بأسعار مخفضة وفرته وزارة التموين في مدينة مرسى مطروح وجميع المدن بنطاق المحافظة، في المنافذ والمعارض بجودة عالية ويتم متابعة الأسعار من خلال مفتشين التموين بإدارات التموين بمراكز المدن، والرقابة بالمديرية، مع طرح كميات تتناسب مع الطلب في مختلف المنافذ، بجانب إتاحة جميع مكونات كحك العيد بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق منها الدقيق والزيت والسكر والسمن، بجانب السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المطروحية، كالأرز وغيرها، وهو ما أكدته لـ"الوطن" المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح.

ما هي أسعار كحك العيد بمنافذ التموين بمطروح؟

وعن طرح كحك العيد في منافذ التموين بمطروح بأسعار مخفضة، أضافت وكيل تموين مطروح أن الأسعار أرخص من الأسواق، في جميع الأصناف المتوفرة في المنافذ والمعارض.

وتنشر الوطن أسعار كحك العيد وهي كالتالي:-

- كيلو البسكويت العادي بسعر 100 جنيه.

- كيلو البسكوت اللوكس بسعر 120 جنيه.

- كيلو الكحك السادة بسعر 120 جنيه.

- كيلو الكحك بعين الجمل 150 جنيه.

- كيلو الكحك بالعجوة 120 جنيه.

- كيلو الكحك بالملبن 120 جنيه.

- كيلو الغريبة السادة 130 جنيه.

- كيلو البيتي فور 160 جنيه.

- كيلو الغريبة بالمكسرات 150 جنيه.

- كيلو القراقيش بسعر 100 جنيه.

أماكن المنافذ والمعارض في مدن مطروح

وتنتشر أماكن منافذ التموين ومعارض أهلا رمضان المتوافر بها كحك العيد في عدة أماكن بمراكز مطروح وهي كالتالي:-

- 3 فروع شركة الجملة بمدينة مرسى مطروح بالجلاء والبنك الأهلي وعلم الروم.

- معرض أهلا رمضان خلف مديرية التموين.

- معرض اللوجستي بجوار سوق ليبيا بمطروح.

- عدة منافذ في وسط مدينة مرسى مطروح.

- منفذ في وسط مدينة الحمام.

- منفذ في وسط مدينة العلمين.

- منفذ في وسط مدينة الضبعة.

- منفذ في وسط مدينة النجيلة.

- منفذ في وسط مدينة سيدي براني.

- منفذ في وسط مدينة السلوم.

- منفذ في وسط مدينة سيوة.