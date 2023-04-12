دراسة بـ«القومي للبحوث» تكشف فوائد صيام رمضان: أبرزها الوقاية من السرطان

كشفت الدكتورة شيماء السيد محمد أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفوائد الصحية لصيام رمضان أو الصيام المتقطع، موضحة أن أبرزها يتمثل في الوقاية من السرطان، إذ يقلل من ظهور سرطان الثدي من خلال تقليل مستويات IGF-1 في الدم، الذي ينظم تكاثر الخلايا السرطانية ونموها والموت المبرمج لها.

الصيام والعلاج الكيميائي

أضافت وفقا لتقرير صادر عن المركز، أن الصيام والعلاج الكيميائي معا، يمكن أن يعملا على تدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية، كما أن الصيام يساعد على انقاص الوزن «انقاص وزن الجسم- كتلة الدهون» إذا كنت تأكل سكرًا يتجاوز سعة تخزين الجليكوجين لديك، فسيقوم جسمك بتحويله وتخزينه على شكل دهون.

حرق الدهون كوقود أساسي

وتابعت أن الصيام لفترات طويلة، يخفض مخزون الجلوكوز، أو عندما يتبع الشخص نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات «نظام الكيتو»، يقل الجليكوجين، وفي هذه الحالة تنتج خلايا الكبد الكيتونات من الدهون المخزنة في الجسم، وبالتالي يساعد الصيام في تحويل الجسم إلى حرق الدهون كوقود أساسي، بديلاً من الكربوهيدرات أو السكريات.