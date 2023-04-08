صديقة شيرين الطحان تفجر مفاجأة: تعافت من السرطان في 2017 ولكنه هاجمها مجددًا

كشفت الإعلامية ناهد عوني، الصديقة المقربة للفنانة الراحلة شيرين الطحان، تفاصيل جديدة حول إصابة الأخيرة بمرض السرطان الذي أودى بحياتها، الجمعة الماضية.

وقالت ناهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شيرين أُصيبت بمرض السرطان عام 2016، ولكنها تعافت منه في عام 2017، إلا أنه عاودها مجددًا في العام التالي مباشرة، مضيفة: «جالها في العضم، وربنا لطف بيها، طبعًا الوضع كان مؤلم لكنها مكنتش بتشتكي أبدًا، كانت راضية دايمًا بقضاء الله سبحانه وتعالى».

وأوضحت أنها فقدت أختًا وصديقة برحيل شيرين الطحان التي تربطهما علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أنها عاشت معها مرحلة مرضها، ووجدتها إنسانة صبورة وراضية بما كتبه الله لها.

جنازة شيرين الطحان

وشُيعت جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان من مسجد فاطمة الشربتلي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من أصدقائها وبعض الفنانين، أبرزها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محمد محمود، عزوز عادل، المطربة هدى.

عزاء شيرين الطحان

وتتلقى أسرة شيرين الطحان العزاء فيها داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مساء اليوم السبت.