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الرئيس السيسي يُصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

كتب:

محمد مجدي
12:54 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية بشأن تخصيص أراضي في المحافظات لإقامة مشروعات، وهي القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

أولى القرارات الجمهورية، كانت بتخصيص مساحة 1.3 فدان ناحية مركز دار السلام في محافظة سوهاج لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وثاني القرارات تأتي بتخصيص أرض في كوم أبو راضي في بني سويف، لإقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.

أما ثالث القرارات؛ فكانت بتخصيص مساحة 644.24 فدان ناحية بياض العرب في بني سويف لاستخدامها في توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بني سويف، وأخيرًا قرار بتخصيص مساحة 97.25 فدان في البحيرة لإقامة مشروعات عليها.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.