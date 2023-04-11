الرئيس السيسي يُصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية بشأن تخصيص أراضي في المحافظات لإقامة مشروعات، وهي القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

أولى القرارات الجمهورية، كانت بتخصيص مساحة 1.3 فدان ناحية مركز دار السلام في محافظة سوهاج لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وثاني القرارات تأتي بتخصيص أرض في كوم أبو راضي في بني سويف، لإقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.

أما ثالث القرارات؛ فكانت بتخصيص مساحة 644.24 فدان ناحية بياض العرب في بني سويف لاستخدامها في توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بني سويف، وأخيرًا قرار بتخصيص مساحة 97.25 فدان في البحيرة لإقامة مشروعات عليها.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.