نقيب الإعلاميين: زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة مدينة نصر شعور منه بنبض المواطن

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر، وتناوله الإفطار مع ضباط وقوة العمل، ومتابعة حالة العمل داخل القسم، والاطمئنان على قضاء حوائج المواطنين وحسن معاملتهم، والتعاون المشترك بين الشرطة والشعب المصري، كانت رسالة واضحة تؤكد على عدة معان عديدة كبيرة في مناحي الحياة المصرية.

زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة مدينة نصر

وأضاف «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الزيارة تؤكد أن الرئيس السيسي مهموم ويتابع كل صغيرة وكبيرة في حياة الشعب المصري والمصريين، ويطمئن على سير كل مجالات ومناحي الحياة، واليوم كان مثالا للاطمئنان على سير الحياة الأمنية وتقديم الخدمة الأمنية والنواحي الخدمية المتعلقة بأقسام الشرطة للمواطنين.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن هذه الزيارة تأكيد على أن الرئيس السيسي يشعر بنبض المواطن المصري، والمجهود المبذول من رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن الذي يعتبر أسمى معاني الحياة، ولا يتوفر هذا الأمن إلا برجال أمن أوفياء محبين لهذا الوطن مؤمنين برسالتهم ويؤدونها على أكمل وجه.

إشادة نقيب الإعلاميين بالزيارة

وتابع «سعدة»، أنه من خلال هذه الزيارة يؤكد الرئيس بصورة مستمرة أنه متواجد في كل مناحي حياة المصريين، يطمئن على كل قطاعات المجتمع، وعلى جودة الحياة للمصريين من جميع مناحيها، معبرًا: «ربنا يوفقه في هذه المهمة الكبيرة».