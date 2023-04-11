مبادرة «فطارك غير مع WE» تصل قرى بالفيوم لتوزيع 25 طن مواد غذائية

أكدت مؤسسة «صناع الخير»، في بيان، أن قرى محافظة الفيوم المختلفة شهدت توزيع فرق عمل ومتطوعي المؤسسة كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «فطارك غير مع WE»، التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن مستهدفات المصرية للاتصالات لتوزيع 30 مليون وجبة غذائية على المستحقين في انحاء الجمهورية خلال الشهر الكريم.

صناع الخير

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن التعاون مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة «فطارك غير مع we»، يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة الفيوم من خلال توزيع 25 طن مواد غذائية ويصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 45 ألف كرتونة في انحاء الجمهورية خلال الشهر المعظم.

وأشار عبد الفتاح أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا في التوزيع بعدد من القرى وتوابعها منها قري قلشماة وشحاتة مركز اطسا وقرى الجبلاية والجبل وعفيفى وزهدي وقصر رشوان والمقاتلة وخليفة يونس والمعصرة وفرقص مركز طامية وقوته ودار السلام بمركز يوسف الصديق وقرية شكشوك وقرى الزغبي والحرجاية وابو جنشو وكفر عمرو البورة مركز ابشواي.

محافظة الفيوم

وأوضح عبد الفتاح أن مؤسسة صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وأن التوزيع يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.