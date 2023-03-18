مؤسسة «صناع الخير»: مبادرة «كتف في كتف» تتويج لملحمة إنسانية

قال الدكتور عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي بمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» رائعة، وتتويج لملحمة إنسانية تتم على الأرض، وإلقاء ضوء على جهود حثيثة يقوم بها المصريون والدولة المصرية بمختلف مكوناتها.

تلبية احتياجات المصريين

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح بالأمس، كعادته ومنذ إطلاقه في مارس 2022، أن يقدم تدخلا سريعا ومباشرا وفاعلا لتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد كبير من المصريين.

ولفت أنه جرى البدء في استهداف تلبية الاحتياجات الغذائية لـ 4.5 ملايين مواطن، من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، موضحا أن العدد بدأ يزيد، وجرى تجاوز هذا الرقم، وعدد هذه الأسر.

أعداد غفيرة من الشباب

وأشار إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمبادرة عامل ضروري ومهم في نجاح أي عمل على الأرض، والأعداد الغفيرة من الشباب، الذي نجح التحالف الوطني أنه يستفيد من قدراتهم في التطوع، وتسخيرها لتحقيق أهداف قومية نبيلة من بينها تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين الأولى بالرعاية.