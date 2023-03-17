«صناع الخير» لقناة «الحياة»: انطلاق مبادرة «كتف في كتف» يوم ملحمي وإنساني

أبدى عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لصناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سعادته من عدد الحضور في احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإطلاق مبادرة «كتف في كتف»، قائلا إن الحضور جاء لعمل الخير وتجاوز الأزمة، فالحضور أطفال وسيدات من طبقات مختلفة.

يوم من أيام مصر

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يوم ملحمي وإنساني، ويوم من أيام مصر، رسالة قوية والتحالف نجح أنه يصلها لكل مواطن مصري.

وأشار إلى أن الرمزية الموجودة في ستاد القاهرة بها رسائل كثيرة، فالتحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع يضم مبرلات العمل الأهلي المصري، للعمل على أهداف واحدة، كما أستطاع حشد أكبر أعداد ممكنة من الشباب لكي يتطوع يحقق اليوم نجاحا كبيرا.

نعمة العطاء

ولفت أن مبادرة «كتف في كتف» ليست فقط عبارة عن توزيع 4 ملايين كرتونة، ولكن قصاد ذلك يوجد أعدادا كبيرة من المتطوعين تستفيد بأنها تتمتع بنعمة العطاء وتحصل على فرصة أنها تبقى «كتف في كتف».