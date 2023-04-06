 الكشف على 500 مواطن بقافلة «صناع الخير» لأمراض العيون في الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم فعاليات القافلة الطبية الكبرى للكشف على أمراض العيون التي ينظمها البنك الأهلي المصري ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بمركز شباب مدينة زفتى ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لخدمة أهالي مدينة زفتى وسكان القرى المجاورة.

توفير احتياجات المرضى

وتستهدف القافلة الطبية القيام بتوقيع الكشف الطبي على ما يقارب من 500 مواطن وتحديد احتياجاتهم من خلال توفير نظارات طبية أو إجراء عمليات جراحية بالإضافة إلى إتاحة العلاج مجانا لكافة المستحقين، مع نشر التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض العيون والوقاية بمضاعفات القدم السكري.

قوافل المرحلة الثانية

وأوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن قافلة زفتى هي القافلة رقم 42 من قوافل المرحلة الثانية من مراحل تعاون البنك الأهلي المصري ومؤسسة صناع الخير لتنفيذ مبادرة عنيك في عنينا ، وأن تلك المرحلة انطلقت نوفمبر الماضي واستفاد منها حتى الآن 17426 مواطنا وتم إجراء عمليات جراحات عيون لعدد 2310 مواطنين تنوعت بين عمليات إزالة مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وجسم زجاجي وعمليات قرنية.

وأشار إلى أنه تم توزيع عدد 3570 قطرة علاجية وتسليم عدد 4233 نظارة طبية لمواطنين مستحقين، وأن جميع الخدمات التي تم تقديمها في مراحل تعاون البنك الأهلي المصري وصناع الخير تم تقديمها مجانا.