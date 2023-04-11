«الإسكان» تعلن طرح أراض بنشاط تجاري في مدينة الشيخ زايد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح قطع أراضٍ بمدينة الشايخ زايد بنشاط تجاري، بمساحة 947.03 متر مربع، بسعر تقديري 39515 جنيهًا للمتر.

النسبة البنائية

ونسبة لكراسة الشروط التي حصلت عليها «الوطن»، حدّدت الخريطة الاستثمارية الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تكون النسبة البنائية 50% من إجمالي قطعة الأرض، بارتفاع «أرضي + دور أول» مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

مدة التنفيذ

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن تكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

آلية السداد

ويستكمل سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 10% تم سدادها + 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

يأتي ذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة، ويسدد باقي الثمن على 6 أقسا نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة، بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

وتأتي المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.