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نائب وزير الإسكان: نعمل على ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى النشء

كتب:

أيمن حمزة
10:41 ص | الخميس 06 أبريل 2023
الدكتور سيد إسماعيل : نعمل على تتمنية الوعي لدي طلاب المدارس بأهمية ترشيد مياه الشرب

الدكتور سيد إسماعيل : نعمل على تتمنية الوعي لدي طلاب المدارس بأهمية ترشيد مياه الشرب

صرح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بأنه في ظل توجهات الدولة المصرية بأهمية ترشيد الاستهلاك وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب والحفاظ عليها، نعمل على ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب لدى النشء، وزيادة رفع مستويات الوعي المعرفي لدى طلاب المدارس، بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه، وكيفية ترشيد استهلاكها، لتحقيق التنمية المستدامة.

رفع مستويات الوعي المعرفي لدى طلاب المدارس

جاء هذا خلال جولته التفقدية بإحدى حملات التوعية التي ينظمها جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، للتعرف على أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة استمرار تفعيل جميع الأنشطة التوعوية، وخاصة الزيارات الميدانية لمحطات مياه الشرب والندوات داخل المدارس، لرفع وعي الطلاب بجهود الدولة المصرية بالمشروعات القومية بالقطاع، ولترسيخ مفاهيم الانتماء، وغرس القيم النبيلة لدى النشء في الحفاظ على المياه وعدم هدرها.

وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه تم تنظيم حملة توعية على مدار 3 أيام بزيارة طلاب إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لمحطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وذلك لزيادة رفع الوعي المائي، وترشيد استهلاك المياه، دعمًا لتوعية النشء في الحفاظ على المياه.

الحملة التوعوية استهدفت مرحلة التعليم الأساسي 

وأشار الدكتور محمد حسن، إلى أن الحملة التوعوية استهدفت مرحلة التعليم الأساسي من طلاب (المرحلة الابتدائية) لتعريفهم بطرق ترشيد المياه، وكيفية الحفاظ عليها، ومعرفة مراحل تنقية المياه ومعالجتها داخل المحطات لتصل إلى الشبكات والمنازل مطابقة للمواصفات في صورتها النهائية، وكذلك تعريفهم بأهمية تركيب القطع الموفرة للمياه، ودورها في ترشيد استهلاك المياه.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.