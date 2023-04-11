توزيع ملابس جديدة على 100 طفل يتيم بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، في توزيع ملابس جديدة على 100 طفل من الأيتام بقرى أبو رجب والشرقاية والتل مركز كفر صقر، وقريتي الأشراف والصالحي بمدينة القنايات، وقرية أبو متنا مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل مديرية التضامن بالشرقية، على العمل لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وإرسال رسالة طمأنة ومؤازرة، مضيفا «حريصون على توفير كافة احتياجاتهم، والتخفيف عن كاهلهم»، حيث تم دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة.

التأكد من بيانات المستحقين

وشدد «الطحاوي» على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن الجمعية هذا العام تحتفل بأجواء شهر الخير شهر رمضان المبارك بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم أول جمعة من أبريل، وأن احتفال هذا العام سيأخذ شكلا مميزا وهو مضاعفة نشاطها الخيري باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأكثر احتياجاً في القرى الأكثر فقرا فى جميع المجالات من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم، فضلاً عن دعم زواج الفتيات اليتيمات وكفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

توزيع كراتين المواد الغذائية

وأضاف أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول اليها.

وذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا إلى ان توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الشرقية يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.