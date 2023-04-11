«التضامن»: رفع كفاءة 1000 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم العمل على رفع كفاءة 1000 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لإعطاء فرصة ثانية لمن تخطوا سن الالتحاق بالمدرسة أو تسربوا من التعليم.

بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة

وأشارت التضامن في تقرير لها، أنه تم بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة و21 مركزا للأسرة والطفل يستفيد منه 71 ألف طفل تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الحضانة من سن 3 أشهر وحتى 4 سنوات تلعب دور مهما في حياة الطفل وتساعد في تكوين شخصية الطفل وتنمية قدراته، مناشدة أولياء الأمور بالتأكيد على تواجد الطفل في حضانة مرخصة، وأن يكون مقدمي الخدمة بها مدربين على التعامل مع الطفل.

الحضانات المرخصة تطبق معايير ضمان الجودة

وأشارت أن الحضانات المرخصة تطبق معايير ضمان جودة دور الحضانة، وهذا يجعل الطفل في سلام وأمان نفسي واجتماعي، موضحة أن الحضانة المرخصة هي الضمان للطفل وأسرته، ومن خلالها يتم بناء شخصية الطفل بعيدا عن أي مخاطر.

ولفتت التضامن إلى أنه تم اصدار قرار يساعد على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وتسهيل عملية الترخيص والمساهمة في وجود أكبر عدد من الحضانات غير المرخصة ذات الجودة العالية، مناشدة القائمين على الحضانات سرعة توفيق أوضاعهم وترخيصها.