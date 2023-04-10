«التضامن»: تنفيذ المرحلة الأولى من حملة «بالوعي مصر بتتغير» في 4 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، في 4 محافظات، مشيرة إلى وصول الحملة إلى 100 ألف أسرة وحصول 30 ألف مستفيد على مشروعات صغيرة، إلى جانب حصول 55 ألف مستفيدة على خدمات تنظيم الأسرة.

تسجيل تظلمات تكافل وكرامة وتيسير إجراءات المستحقين

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الحملة قامت بتسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، أو الراغبين في الاستعلام، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات للمستحقين، إلى جانب العمل على تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل.

الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها، أن حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، تستهدف تقديم حزمة من تدخلات الوزارة من برامج التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية وكذلك الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، مشيرة إلى أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية».

تقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية

ولفتت إلى أنه خلال الحملة تم التوعية ببرنامج الألف يوم الأولي للطفل، واستهداف مشرفي الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطورة للحضانات، وتقديم عرضا مسرحيا يتضمن أهم رسائل التوعية.