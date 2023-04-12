موعد صلاة التهجد في محافظة السويس.. تُقام بـ98 مسجدا

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، إتاحة 98 مسجدًا لأداء صلاة التهجد، التي تقام في العشر الأواخر من شهر رمضان، إذ يتطلع المواطنون لمعرفة موعد ومساجد صلاة التهجد في محافظة السويس.

وأجرت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، تحت إشراف الشيخ ماجد راضي، حملات نظافة وتعقيم، لاستقبال رواد العشر الأواخر من شهر رمضان القاصدين، إحياء لسنة الاعتكاف وصلاة التهجد في محافظة السويس.

صلاة التهجد في مساجد محافظة السويس

تقام صلاة التهجد في محافظة السويس بـ98 مسجدًا موزعة جغرافيًا على أحياء السويس الخمسة، منها:

- الجلاء جنيفة - الجناين

- الحسين الأمل - فيصل

- عبد الوهاب الرخاوي- الأمل فيصل

- المصطفى - الأمل فيصل

- عمرو بن العاص - السلام 2 عتاقة

- مجمع الرحمة - السلام 2 عتاقة

- أحباب المصطفى - الهاويس الجناين

- الإمامين السيد هاشم - الجناين

- الشهيد إبراهيم يوسف أبو عثمان - الجناين

- النور - المشروع الجناين

- الكوبري - قرية عامر الجناين

- عمرو بن العاص - الكيلو 46 الجناين

- عمر بن عبد العزيز العمدة - الجناين

- أبو العزايم شندورة - الجناين

- التقوى كبريت البحارة - الجناين

- كبريت المفارق كبريت المفارق - الجناين

مساجد مسموح بإقامة صلاة التهجد بها

كما تضم المساجد المسموح بإقامة صلاة التهجد بها خلال العشر الأواخر من رمضان، ما يلي:

- نور الإسلام- السلام 1 فيصل

- سعد بن أبي وقاص - السلام 1 فيصل

- الحبيب - السلام 1 فيصل

- المدينة المنورة - حي المدينة فيصل

- الطائف - حي الطائف فيصل

- نور الإسلام - الحرفيين فيصل

- شمس الدين خفاجي - السلام 1 فيصل

- الصحابة - الموشي فيصل

- الغريب - الغريب السويس

- الخضر - الخضر السويس

- السيدة خديجة - 24 أكتوبر فيصل

- الفاروق عمر- 24 أكتوبر فيصل

- الحرمين - الموشي فيصل

- الفتح - الموشي فيصل

- سيد الشهداء حمزة - الصباح فيصل

- الرحمن - الصباح فيصل

- جمال حامد - المستقبل فيصل

- السيدة حفصة - المستقبل فيصل

- الجامع الكبير - السلام 1 فيصل

- أبو الأنبياء - شارع الجيش السويس

- الطرابلسي - السوق السويس

- عمر بن الخطاب - رتل القزم السويس

- الأنصار - الأنصاري السويس

- الرضوان - الأنصاري السويس

- التوبة - المثلث الأربعين

- المصطفى - شارع المدينة المنورة الأربعين

- الهدى - الأربعين

- الفتح - السادات الأربعين

- الأبرار - شارع أحمد عرابي الأربعين

- الصداقة والإخاء - شارع النيل الأربعين

- السالم - كفر العرب الأربعين

- سيدنا محمد - كفر عقدة الأربعين

- الهادي - كفر حودة الأربعين

- بدر بور توفيق السويس

- أبو بكر الصديق - بور توفيق السويس

- المحروسة - المالحة السويس

- المعهد الديني - المالحة السويس

- السراج المنير - زرب السويس

- الرحمة - زرب السويس محمود

- النور - الفرز السويس

- أشرف عبد الدايم - الفرز السويس

- الشهداء - شارع الشهداء السويس

- فاطمه الزهراء - شارع الشهداء السويس

- أبو العزائم - شارع الجيش