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محافظ القاهرة يوجه مديرية الأوقاف بتطهير ساحات صلاة الأضحى

كتب:

وائل فايز
11:55 ص | الجمعة 08 يوليو 2022
الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك

الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.

محافظ القاهرة يهنئ المواطنين بالعيد

وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى القاهرة بمناسبة حلول العيد داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

تخصيص 449 ساحة لصلاة العيد

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنّه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لإداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المصلين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.