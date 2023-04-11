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سامح شكري: نعتز كثيرا بالعلاقة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية

كتب:

يارا أشرف
03:27 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
الدكتور سامح شكري_ وزير الخارجية

الدكتور سامح شكري_ وزير الخارجية

قال الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية: «نعتز كثيرًا بالعلاقة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، وما تحقق من خلال القمم المتتالية من تحديد نطاق التعاون والمشروعات التي تصب في مصلحة الشعوب الثلاث».

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني: «نحن نستمر وقد تشرفنا باستقبال الرئيس القبرصي الجديد، والذي كانت له مباحثات مطولة مع فخامة الرئيس السيسي تم من خلالها التأكيد على دعم للعلاقة الثنائية والثلاثية، إلى جانب التطلع لعقد القمة الثلاثية في النصف الثاني لهذا العام بهدف التعزيز من هذا كمؤسسة ذات أهمية خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي بالنسبة للبلدين».

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بقلم يارا أشرف