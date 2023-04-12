أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد في الوادي الجديد.. 30 مسجدا

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد في محافظة الوادي الجديد، بناءً على بيان وزارة الأوقاف، البالغ عددها 30 مسجدا، وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف، ضمن أماكن المساجد لأداء الشعائر الخاصة بالعشر الأواخر من رمضان ومنها صلاة التهجد.

أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد فى الوادي الجديد 2023

حددت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، عددا من المساجد المسموح بها صلاة التهجد في الوادي الجديد 2023، بكل إدارة من إدارات الأوقاف الخمسة، التي يمكن الاعتكاف فيها أيضا، حيث تم تهيئتها لاستقبال المصلين لصلاة التهجد مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، حتى حلول عيد الفطر المبارك.

أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد في الوادي الجديد 2023

وأعلنت مديرية الأوقاف أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد في الوادي الجديد 2023 وهي كما يلي:

1- مسجد المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة

2- مسجد ناصر بالخارجة

3- مسجد صلاح الدين بالخارجة

4- مسجد الاستقامة بالخارجة

5- مسجد عبد المنعم رياض بالخارجة

6- مسجد البري بالخارجة

7- مسجد سيد الشهداء بالخارجة

8- مسجد معاذ بالخارجة

9- مسجد البخاري قرية المنيرة

أسماء المساجد المسموح بها لأداء صلاة التهجد في إدارة أوقاف مركز الداخلة و هي:

10- مسجد التواب الرحيم بمدنة موط

11- مسجد التوحيد قرية الهنداوي

12- مسجد هداية الرحمن قرية العوينة

13- مسجد الزهور مدينة موط

14- مسجد السيدة زينب بقرية غرب الموهوب

15- مسجد تقسيم الشباب قرية غرب الموهوب

16- مسجد نصر الإسلام قرية المعصرة

17- مسجد عمران قرية المعصرة

18- مسجد الرحمن قرية القصر

19- مسجد الكبير قرية بدخلو

20- مسجدالجو قرية عزب القصر

21- مسجد الحاج إسماعيل قرية عزب القصر

22- مسجد برباية الحكومي قرية عزب القصر

23- مسجد الكبير قرية الموهوب

24- مسجد الحكومي بئر العبيد قرية الموهوب

أسماء المساجد المسموح بها بصلاة التهجد في إدارة أوقاف مركز الفرافرة وهي:

25- مسجدالزاوية مدينة الفرافرة

26- مسجد قشنا مدينة الفرافرة

27- مسجد ناصر مدينة الفرافرة

28- مسجد الرضوان قرية النهضة

29- مسجد الصفا قرية اللواء صبيح

30- مسجد الشونة قرية الكفاح