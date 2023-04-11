صلاة التهجد في محافظة مطروح وأماكن المساجد

صلاة التهجد في محافظة مطروح تبدأ اليوم في مختلف المساجد بنطاق المراكز والمدن في ظل الاستعدادات التي أجرتها مديرية الأوقاف بمطروح بالمساجد لاستقبال المواطنين لأداء الصلاة التي تعد سنة مؤكدة يحرص العديد على أدائها في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

موعد صلاة التهجد في محافظة مطروح

صلاة التهجد في محافظة مطروح تنطلق الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية والنصف، وتستمر بشكل يومي حسب فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لـ«الوطن» تزامنا مع ليلة الحادي والعشرون من شهر رمضان، وهي الليلة الأولى الوترية مع بداية العشر الأواخر من الشهر المعظم.

أماكن صلاة التهجد في محافظة مطروح

وتأتي أماكن صلاة التهجد في محافظة مطروح في المساجد بجميع المدن الثمانية طبقا لوكيل وزارة الأوقاف بمطروح حسب توزيع المديرية لها بإدارات الأوقاف والمعتمدة من الوزارة، وهي كالتالي:-

- مسجد الفتح بمدينة الضبعة.

- مسجد الفتح وسط مدينة سيدي براني.

- مسجد الفتح بمنطقة الظافرية بسيوة.

- المسجد الكبير بمدينة مرسي مطروح.

- مسجد الصفا بالكيلو 7 بمطروح.

- مسجد الإسراء الكيلو 7 بمطروح.

- مسجد المتوكل علي الله عزية الشيخ عطيوة بمطروح.

- مسجد عمرو بن العاص العزبة السودانية بمطروح.

- مسجد عباد الوهاب بالكيلو 7 بمطروح.

- مسجد الفتح برأس الحكمة بمطروح.

- مسجد الأفراد بعزبة الأفراد بمطروح.

- مسجد أبو هريرية بعزية المغاربة بمطروح.

- مسجد الغفران بعلم الروم.

- مسجد مصعب بن عمير بالكيلو 3.

- مسجد أبو بكر الصديق بمينا حشيش.

- مسجد قباء بعلم الروم.

- مسجد التقوي أم الشئون الصحية.

- مسجد السادات بعزبة العجارمة.

- مسجد البخاري ومسلم بالعجارمة.

- مسجد الحاج يونس العزبة السنوسية.

- مسجد السيدة عائشة بالسنوسية.

- مسجد عثمان بن عفان بالريفية.

- مسجد السلف الصالح بالسنوسية.

- مسجد علي بن أبي طالب بمحدود الدخل.

- مسجد الرحمة بالطبية.

- مسجد قباء الريفية.

- مسجد فتحي أبوقديرة بالسنوسية.

- مسجد أبو ظاوة بالقصر.

- مسجد الحاج علي بعزبة الحاج علي.

- مسجد القرية الحمراء بمساكن القرية الحمراء بمدينة الحمام.

- مسجد الكبير قرية 27 بنجر السكر بالحمام.

- مسجد التوبة بقرية البنجر 27.

مسجد سلامة حجازى بقري البنجر.

- مسجد عمر بن الخطاب بقرية أولاد جبريل بالحمام.

- مسجد الفتح بمدينة النجيلة.