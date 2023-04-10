أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح.. «من الحمام حتى السلوم»

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح تنتشر على مستوى المراكز والمدن من خلال المساجد وساحات الصلاة التي حددتها مديرية الأوقاف بمطروح بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لتتيح لجميع المواطنين أماكن لأداء الصلاة بها بالقرب من المدينة والقرية التي يقيم بها.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح حددتها مديرية الأوقاف بمطروح حسب الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل الوزارة، وهي موزعة في عدة مدن بنطاق المحافظة كالتالي:

- ساحة صلاة عيد الفطر وسط مدينة مرسى مطروح أمام محطة القطار ومجلس المدينة.

- المسجد الكبير بمطروح.

- مسجد التنعيم بمطروح.

- ساحة صلاة العيد في منطقة اللوكس بمطروح.

- ساحة صلاة العيد في الكيلو 4 حي الزهور.

- ساحة صلاة العيد بالكيلو 7 حي الشروق.

- ساحة صلاة العيد بمنطقة مينا حشيش وعزبة الدربالي.

- ساحة صلاة العيد في مدينة الحمام.

- ساحة صلاة العيد في مدينة العلمين.

- ساحة صلاة العيد في مدينة الصبعة.

- ساحة صلاة العيد في مدينة رأس الحكمة.

- ساحة صلاة العيد في مدينة النجيلة.

- ساحة صلاة العيد في مدينة سيدي براني.

- ساحة صلاة العيد في مدينة السلوم.

- ساحة صلاة العيد في مدينة سيوة.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح

كما أتاحت وزارة الأوقاف عدة ساحات لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في القرى الكبيرة بمطروح ومنها في سيدي عبدالرحمن، وتل العيس، وغزالة، وأولاد علواني، وسيدي شبيب، وفوكه، والجراولة، والمتاني والزغيرات، وشماس وأبوسطيل، وبقبق وأبو زريبة، وبهي الدين وأغورمي والجامع الكبير في سيوة.