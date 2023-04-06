أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح، وبدأت مديرية الأوقاف في مطروح، الاستعداد في تجهيز المساجد التي سيتم أداء صلاة العيد بها على مستوى المراكز والمدن.

موعد صلاة عيد الفطر في مطروح

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح، يختلف عن غيرها من المحافظات الأخرى، طبقًا للتوقيتات المحددة في إمساكية رمضان 2023 لهيئة المساحة في مدن المحافظة الثمانية، وهي كالتالي:-

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة مرسى مطروح الساعة 6.03 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الحمام الساعة 5.58 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة العلمين الساعة 5:59 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الضبعة الساعة 6.00 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة النجيلة الساعة 6.04 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة سيدي براني الساعة 6:05 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة السلوم الساعة 6.06 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة سيوة الساعة 6.07 صباحا.

استعدادات مطروح لعيد الفطر

وحول صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح، قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنّ المديرية استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر إخطار جميع مديري إدارات الأوقاف بمراجعة جميع المساجد وساحات الصلاة مع الأئمة، والمرور عليها من خلال لجنة المتابعة والتفتيش بالمديرية، للاطمئنان على جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية قبل العيد بأيام.