نهلة سلامة عن تجربة إبراهيم عيسى في حضرة العمدة: «كاتب محترف»

أعربت الفنانة نهلة سلامة، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور حول تجربتها في مسلسل حضرة العمدة، حيث تُجسد دور الدكتورة نعمات، صاحبة الأفكار المتطرفة والمتشددة داخل القرية، والتي تدخل في مواجهة مباشرة مع روبي، بسبب قضية ختان الإناث.

وأشادت نهلة سلامة، لـ«الوطن»، بتجربتها مع الكاتب إبراهيم عيسى، والتي أكدت أنه يتعامل مع النص الفني باحترافية شديدة، وكان حريصًا لاستعراض غالبية المشاكل التي تُعاني منها القرى المصرية، من ختان إناث، وهجرة غير شرعية، وزواج القاصرات، وتوظيف الأموال وغيرها.

ووصفت نهلة سلامة، إبراهيم عيسى قولها: «إبراهيم مُحترف جدًا في الكتابة ومميز، كون العمل يطرح قضايا مجتمعية كثيرة، ويحمل رسائل ذات قيمة».

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُعرض يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنلقها القناة نفسها على الهواء مباشرة من داخل مسجد الحسين، كما يُعرض عبر منصة واتش إت.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد بدير، ومحمود حافظ، وأحمد رزق، ووفاء عامر، ومحمد مهران، ودينا، وبسمة، وبسمة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.