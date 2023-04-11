جمال يوسف عن دوره في «حضرة العمدة»: شخصية حقيقية موجودة بالمجتمع

أعرب الفنان جمال يوسف، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول تجربته الدرامية الجديدة «حضرة العمدة» والتي يُشارك بها في موسم دراما رمضان 2023، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين في مُقدمتهم روبي وأحمد رزق، حيث يُجسد شخصية مسعود المجبراتي، أحد أهالي قرية تل شبورة.

وأكد جمال يوسف، لـ«الوطن»، أنّ شخصية «مسعود المجبراتي» في مسلسل حضرة العمدة، ليست من وحي خيال المؤلف، بل قصة حقيقية موجودة في المجتمع، ومُرتبطة بقضية الهجرة غير الشرعية، حيث يبيع أرضه لمُساعدة ابنه في السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية، مُعتقدًا بأن ذلك يُساعده.

وأوضح جمال يوسف، أنّ هناك عدد كبير من الشباب الذي يتخذ قرارات مصيرية في حياته بشكلٍ متسرع دون دراسة أو تأني، في سبيل تحقيق كل أمنياته، لذلك قد يلجأ إلى الهجرة غير الشرعية، باعتبارها الفانونس السحري الذي يُحقق حلم الثراء السريع، رغم أنّ الواقع مختلف تمامًا

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة الفنان روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد بدير، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وإدوارد، وحسام داغر، ومحمد مهران، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ونهلة سلامة، وصولا عمر، وسالي سعيد وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.