مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. إدوارد يرفض التعاون مع نهلة سلامة

شهدت الحلقة 19 من مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على قناة الحياة عقب صلاة التراويح صراعات داخل قرية تل شبورة، ومحاولة إقصاء روبي من منصبها كعمدة للقرية إذ شنت «الدكتورة نعمات» حملة إلكترونية لإثارة غضب الأهالي تجاهها والمطالبة بالرحيل.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. إدوارد يرفض مساعدة نعمات

خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 طلبت نهلة سلامة التي تجسد دور نعمات من إدوارد أن يساعدها في إثارة الفتن والأفكار المغلوطة بين أهالي القرية، خاصة ختان الإناث، ورفض إدوارد التعاون معها في ذلك المخطط، بحجة أنه من عائلة «الدهايشة» المنافسة لـ«الفوارسة»، وعدم رغبته في أن يكون جزءً من مخطط لعناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

تأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.