مسلسل حضرة العمدة.. هل ينجح مخطط الدكتورة المتشددة ضد صفية الفارس؟

يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف، عبر شبكة تليفزيون الحياة، بعد تصاعد حدة الأحداث والصراعات داخل قرية تل شبورة، وتنفيذ حملات إلكترونية ضد «صفية الفارس».

وتكشف أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة الجديدة، مصير المُخطط التي تقود نهلة سلامة «الدكتورة المتطرفة والمتشددة» ضد روبي، لإقصائها من منصب عمودية قرية تل شبورة، حيث تستغل أحد الشباب أصحاب الخبرات بالتعامل مع «السوشيال ميديا» لنشر معلومات مغلوطة عن روبي، تشحن بها غضب الأهالي تجاهها.

أسرة نهلة سلامة تعترض على قرارها

ورغم مُعارضة الكثير لما تقوم به نهلة سلامة، بما فيهم زوجها إيهاب فهمي، وابنتها صولا عمر، إلا أنّها تواصل مُخططها في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، لاسيما وأنّ هناك مؤيدين لـ نهلة، ويرغبون في إبعاد روبي عن القرية بأكملها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته إلى جانب روبي، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، ونهلة سلامة، ودينا، وبسمة، ومحمد مهران، وحسام داغر، وصولا عمر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.