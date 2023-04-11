صلاة التهجد في محافظة الغربية.. اعرف أماكن المساجد

مع بدء العشر الأواخر من رمضان المبارك 2023، تفتح المساجد أبوابها أمام المواطنين لأداء صلاة التهجد في محافظة الغربية، وبلغ عدد المساجد التي أعلنت عنها مديرية الأوقاف بالغربية لأداء صلاة التهجد 813 مسجدا موزعة على مدن ومراكز وقرى المحافظة.

صلاة التهجد في محافظة الغربية

وأعلنت مديرية الأوقاف بالغربية المساجد المسموح بها إقامة صلاة التهجد في محافظة الغربية، وتم تعيين مشرف في كل مسجد من أئمة الأوقاف، وأن المساجد تم تجهيزها ومهيئة لاستقبال المواطنين من مساء اليوم الثلاثاء، مع أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 2023، وحتى آخر الشهر المبارك وحلول عيد الفطر المبارك.

صلاة التهجد في محافظة الغربية.. 813 مسجدا

وحرصت مديرية الأوقاف بالغربية على اختيار 813 مسجدا لإقامة صلاة التهجد في محافظة الغربية موزعة على مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، ما يتيح للمواطنين أداء صلاة التهجد في أقرب المساجد إليهم وإقامة سنة حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحث عليها لما تشهده هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر.

صلاة التهجد في محافظة الغربية..أسماء مساجد طنطا

وجاءت أسماء المساجد المسموح بأداء صلاة التهجد فيها كالتالي:

مسجد الشيخة صباح

مسجد السيد البدوي

مسجد البهي

مسجد الجامعة

مسجد سيدي عبد الرحيم

مسجد الرحمة

مسجد صادق الرافعي

مسجد الصفا

مسجد الفاروق

مسجد الحمايدة

مسجد العمري

مسجد الكبير

مسجد الخزرجي

مسجد السيسي

مسجد الرميشي

مسجد سيدي سويد

مسجد سيدي خضر

مسجد التقوى

مسجد هوى رسلان

مسجد الرحمة

مسجد المنشاوي

مسجد خالد بن الوليد

مسجد الدماطي

صلاة التهجد في محافظة الغربية.. أسماء مساجد زفتى

مسجد الحاج صابر

مسجد الشوريجي

مسجد البري

مسجد ابو داود

مسجد این عنان

مسجد أولاد الزبير (الكبير)

مسجد الغرابلي

مسجد الرحمة

مسجد الحوامدة

مسجد شهاب الدين

مسجد الجديد

مسجد سيدي سلد

مسجد التوحيد

مسجد التقوى

مسجد الرضوان

مسجد التوحيد

مسجد عباد الرحمن

مسجد الرحمن

مسجد الزهراء

صلاة التهجد في محافظة الغربية.. أسماء مساجد المحلة

مسجد الرحمن

مسجد الرحمة

مسجد الصفا والمروة

مسجد الرضوان

مسجد عزية راغب عطية

مسجد عبد الحي علوان

مسجد عباد الرحمن

مسجد عبد الكريم

مسجد البشلاوي

مسجد البيومي

مسجد الطبلاوي

مسجد فيشار

مسجد الفيشاوي

مسجد عمر الأشعبي

مسجد عزبة ممتاز

مسجد الكبير قسم ثان

مسجد التقوى قسم ثان

مسجد الهدى

مسجد القطاطري

مسجد الشيمي

مسجد عزبة الباشا

مسجد النور

مسجد الشيخ

مسجد آل البيت

مسجد أبو بكر الصديق

مسجد الهدي والايمان

مسجد الخليل

مسجد أبو بكر الصديق

مسجد عزبة البطل

مسجد الإيمان

مسجد النجدي

مسجد النور

مسجد المدينة المنورة.