صلاة التهجد في القليوبية.. الموعد وعدد المساجد المتاحة

أعلنت مديرية الاوقاف بدء استقبال المواطنين الليلة لأداء صلاة التهجد في القليوبية في 912 مسجدا علي مستوي المحافظة، ضمن أماكن المساجد المسوح بها أداء الشعائر الخاصة بالعشر الأواخر من رمضان، ومنها صلاة التهجد.

وأوضح وكيل الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة التهجد في أول ليالي العشر الأواخر من رمضان الوترية، بعد أن حددت أماكن المساجد لأداء الشعائر والصلاة في 912 مسجدا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى انتهاء حملات نظافة المساجد بنطاق الإدارات التابعة للمديرية تحت شعار «كلنا في خدمة بيوت الله»، لتهيئة الجو لأداء وصلاة التهجد وسنن التهجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، أن صلاة التهجد في القليوبية متاحة من الليلة حتى نهاية رمضان في أماكن المساجد بالمحافظة، بكل الإدارات والمدن والمراكز.

موعد صلاة التهجد في القليوبية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن صلاة التهجد يتم أدائها في العشر الأواخر من رمضان، بدءا من الليلة، موضحا أن موعد الصلاة يكون بدءًا من منتصف الليل اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وتُصلى ركعتين ركعتين ويوتر في آخرها وهي سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم، حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه».

طريقة صلاة التهجد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن السنة النبوية لم تحدد عدد ركعات ثابتة لصلاة التهجد، بل إن الأمر مفتوح للمسلم على قدر استطاعته، فأقل ركعاتها اثنتين لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»، ولا حد لأكثرها ويتفق العلماء على أنها تصل إلي 11 ركعة وتنتهي بالوتر وتُستحب في الثلث الاخير من الليل وموعدها من بعد صلاة العشاء حتى الفجر.