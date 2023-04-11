صلاة التهجد في الفيوم وموعدها.. أماكن وعناوين المساجد المتاحة

أعلنت مديريات الأوقاف بالمحافظات مواعيد وأماكن مساجد صلاة التهجد في الفيوم، والتي بلغ عددها نحو 183 مسجدا في مدينة الفيوم ومختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد في الفيوم وموعدها وأماكن المساجد المتاح أدائها فيها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر رمضان المبارك.

صلاة التهجد في الفيوم

وتؤدى صلاة التهجد في الفيوم داخل 183 مسجدًا بينها 44 مسجدًا في مركز طامية، و40 مسجدًا في مركز سنورس، و28 مسجدًا في مركز الفيوم، و27 مسجدًا في مركز إطسا، و22 مسجدًا في مركز أبشواي، و17 مسجدًا في بندر الفيوم، و5 مساجد في مركز يوسف الصديق.

هل صلاة التجهد في رمضان فقط

وتُجيب الإفتاء على سؤال المواطنين حول هل صلاة التجهد في رمضان فقط؟ بأنها كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يحرص عليها طوال العام، ولكنها ترتبط بشهر رمضان عند المسملين حاليًا وخصوصًا في آخر عشرة أيام من شهر الصوم، كما إنها من الصلوات التي يحبها الله عز وجل حيث يتضرع العبد خلالها لله عز وجل.

وقت صلاة التهجد وعدد ركعاتها

وفيما يخص وقت صلاة التهجد وعدد ركعاتها، فإنّها تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء حتى صلاة الفجر، وأفضل وقت لها هو الثُلث الأخير من الليل، بينما لم يتم تحديد عدد ركعات صلاة التهجد ولكنها تبدأ بركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعدها المسلم ما يشاء من عدد الركعات، وتكون ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا حتى يتم العدد الذي يريده في التهجد، ويختم بعد ذلك بصلاة ركعة واحدة «وتر» مثلما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

فضل صلاة التهجد

وتتمثل فوائد صلاة التهجد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح مُسلم حيث قال «عليكم بصلاة الليل، فإنّها دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم».