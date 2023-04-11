صلاة التهجد في كفر الشيخ الموعد وعدد المساجد المتاحة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن عدد المساجد المسموح بها صلاة التهجد في كفر الشيخ والبالغ عددهم 254 مسجداً، بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجرية، حيث جهزت المديرية المساجد التي سيُؤدي بها المصلون صلاة التهجد، التي تنطلق بالتزامن مع بدء الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان.

صلاة التهجد في كفر الشيخ

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المديرية أنهت استعداداتها للاستقبال المصلين خلال صلاة التهجد في كفر الشيخ بأول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بعد أن حدّدت وزارة الأوقاف المساجد لأداء الشعائر والصلاة في 254 مسجداً علي مستوي المحافظة، مشيراً إلي انتهاء حملات النظافة بالمساجد بنطاق الإدارات الـ16 التابعة للمديرية، لإقامة شعائر العشر الأواخر من رمضان.

موعد صلاة التهجد في كفر الشيخ

وذكر «يونس»، في تصريحات خاصة لـ«يونس»، أن صلاة التهجد في كفر الشيخ تُقام بدءاً من الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك حتى نهاية الشهر الفضيل في المساجد المُخصصة لصلاة التهجد في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، التي وصل عدد المساجد بها حتى الآن إلى 254 مسجداً مُخصصاً لأداء صلاة التهجد، لافتاً إلى أن موعد الصلاة يكون في منتصف الليل بأول ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتُصلى ركعتين ركعتين ويوتر في آخرها وهي سُنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم.

ما هي صلاة التهجد؟

ووفقاً لما ذكره الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، فإن صلاة التهجد هي سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه]، وهى صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل.

وأوضح «بسيوني»، أن أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين، وتتميز عن غيرها من صلاة قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد فى منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، ففي حديث شريف عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ». [متفق عليه].