محافظ بورسعيد يُهنئ الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسمى معاني التهنئة القلبية، لأبناء محافظة بورسعيد الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، التي انطلقت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية حيث فاز يحيى محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف ابن محافظة بورسعيد بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الشعر الفئة العمرية الأولى، وفازت شهد عمرو نبيل جمعة بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الرسم الفئة العمرية الأولى.

تقديم كامل الدعم للمتسابقين

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره أبناءنا الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، مقدما التهنئة لأسرهم متمنيا لهم استمرار التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية القادمة، مؤكدا حرصه على تقديم كامل الدعم لأبناء محافظة بورسعيد للتقديم في المسابقة و تنمية مهاراتهم الإبداعية باعتبارهم قادة المستقبل.

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

يُذكر أن الجائزة تُقام للدورة الثالثة على التوالي، تحت رعاية ‏السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية جائزة ‏الدولة للمبدع الصغير، وتستهدف المبدعين من الأطفال ‏والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا، وتهدف الجائزة للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏