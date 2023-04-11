أمين الأعلى للثقافة: 10 آلاف متسابق تقدموا لجائزة المبدع الصغير 2023

قال الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، تعد أحد أشكال اهتمام الدولة بالمواهب ورعاية الموهوبين في مجالات الآداب والفنون والتطبيقات والابتكارات العلمية.

وقال «عزمي»: «أضحت جائزة الدولة للمبدع الصغير، علامة بارزة في تاريخ الثقافة المصرية من خلال تكريم مبدعيها من الأطفال والنشء، كما تؤكد دور القوى الناعمة في بناء هذا الإنسان، وترسيخ هويته المصرية، حيث تهدف إلى رعاية وتشجيع النشء تطبيقًا لنصوص دستورها الذي يمنح الحق لكل مواطن في الثقافة وحرية الإبداع».

عدد الإناث ضعف عدد الذكور في مشاركات جائزة المبدع الصغير 2023

وأشاد عزمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالإقبال الكبير على المشاركة في الجائزة، قائلا: تقدم للمنافسة على الجائزة 10084 متسابقًا من 27 محافظة طبقا للمرحلتين العمريتين وهي الفئة العمرية الأولى من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، حيث بلغ عدد المتقدمين بها من الذكور 1871، وعدد المتقدمين من الإناث 3334، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 سنة إلى 18 سنة، بلغ عدد المتقدمين الذكور 1616، وعدد المتقدمين إناث 3263.

يُذكر أن الجائزة تُقام للدورة الثالثة على التوالي، تحت رعاية ‏السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية جائزة ‏الدولة للمبدع الصغير، وتستهدف المبدعين من الأطفال ‏والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا.

تحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب

وتهدف الجائزة للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏