توقيع كتب الفائزين بجائزة «المبدع الصغير» في معرض القاهرة للكتاب

أقام المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، حفل توقيع كتاب «مغامرات الدب الكسلان مع الأطفال» من تاليف المبدعة الصغيرة هنا أحمد سعيد، الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير عام 2021، ضمن أنشطة معرض كتاب الطفل الذي يقدمه معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال.

وحكت المبدعة هنا، كيف تحول الدب من الكسل إلى النشاط من خلال مجموعة من المغامرات مع الأطفال، وفي نهاية اللقاء جرى توزيع نسخ مجانية من الكتاب على الأطفال بتوقيع المبدعة الصغيرة.

الفعاليات تهدف إلى التوعية

وقال الكاتب محمد ناصف، لـ «الوطن»، إن برنامج الأطفال في صالة 5، حافل بالأنشطة المتنوعة الثقافية والفنية والورش التفاعلية، على مدار أيام المعرض، مشيرا إلى أن الفعاليات تهدف إلى التوعية والتثقيف وتنمية شخصية الطفل.

تنظيم مجموعة من حفلات التوقيع على مدار أيام المعرض

وأوضح أن حفلات توقيع كتب الأطفال الموهوبين الفائزين بجائزة المبدع الصغير، من بين الفعاليات التي تقدم لأول مرة في المعرض، وتهدف لتقديم نموذج الطفل المبدع، وسيجري تنظيم مجموعة من حفلات التوقيع على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب.