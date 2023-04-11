وزيرة الثقافة: نجهز لحفل كبير للاحتفال بالفائزين بجائزة المبدع الصغير

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏أسماء ‏الفائزين بالدورة ‏الثالثة ‏لجائزة ‏الدولة ‏للمبدع ‏الصغير ‏لعام 2023‏، ‏والتي ‏تُقام ‏برعاية ‏انتصار ‏السيسي، ‏قرينة ‏رئيس ‏الجمهورية، ‏والتي ‏يُنظمها ‏المجلس ‏الأعلى ‏للثقافة، ‏بأمانة الدكتور ‏هشام ‏عزمي، ‏وذلك ‏خلال وقائع المؤتمر ‏الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات ‏بحضور اعضاء اللجنة العليا للجائزة.‏

الوزارة ترعي الفائزين كل في تخصصه

للاطلاع على أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 يمكنك الضغط هنا.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر والتقدير لانتصار السيسي على رعايتها الكريمة لجائزة الدولة للمبدع الصغير منذ انطلاقها، كما تقدمت بالشكر والتقدير لجميع الفائزين وأعضاء اللجنة العليا وأعضاء لجان التحكيم والأمانة العامة للجائزة.

نيفين الكيلاني: حفل كبير لتكريم الفائزين

وأضافت: «تأتي هذه الجائزة تتويجًا لجهود وزارة الثقافة المصرية إزاء تفعيل مستهدفات الدولة التنويرية باكتشاف ورعاية وصقل قدرات أبنائنا المبدعين»، مؤكدةً استمرار هذه الرعاية حيث لن يتوقف رعاية الوزارة للفائزين فحسب بل ستمتد للمواهب المتميزة التي تقدمت وستمتد الرعاية لتشمل تفعيل مشاركتهم بأنشطة وفعاليات الوزارة بشكل مستمر.

وأعلنت وزيرة الثقافة أن توزيع جوائز الفائزين سيكون من خلال حفل كبير يجري الإعداد له بما يحقق تكريمهم بالشكل اللائق، بمواهبهم الإبداعية المتفردة.

وشملت الجائزة في دورتها الثالثة هذا العام 2023 عددًا من الفروع تحت مجالات الأدب والفنون والتطبيقات الإلكترونية والعلمية: في مجال الأدب (القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحى، وفي مجال الفنون (الرسم، العزف على البيانو والكمان، الغناء)، وفي مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية).