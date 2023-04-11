«حياة كريمة» تطلق حملة «تحدي الخير» بمشاركة الفنانين ورجال الأعمال

تحت شعار «في رمضان_ الخير خيرين»، حققت حملة «تحدي الخير» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» نجاحا كبيرا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف تشجيع رجال الأعمال والفنانين على الانضمام لتحدي الخير بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، واحتفالًا بيوم اليتيم، من أجل إسعاد الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

حملة «تحدي الخير»

وأعلن عدد كبير من الفنانين ورجال الأعمال استجابتهم للحملة والمشاركة مع المؤسسة في تحدي الخير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بتقديم الدعم للأطفال في مجال التعليم أو الرياضة، أو تنظيم زيارات لدور الأيتام التابعة لمسقط رأسهم، بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية وهدايا للأطفال الأيتام، وغيرها من المساعدات الأخرى.

انطلاق الحملة من محافظة بني سويف

وفي السياق ذاته عززت المؤسسة من خلال مقراتها في كل المحافظات ومتطوعيها، وجهزت احتفالات للأيتام وتوزيع هدايا ومساعدات غذائية عليهم، فضلًا عن تنفيذ أنشطة ترفيهية وثقافية من أجل إسعادهم.

الجدير بالذكر أن بداية انطلاق الحملة كانت من محافظة بني سويف، بالتعاون مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «أبو هشيمة الخير» للاحتفال بالأطفال الأيتام وإدخال السرور على قلوبهم والإفطار معهم.