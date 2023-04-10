«حياة كريمة» يسلط الضوء على أسرة طبية تعالج غير القادرين مجانا

سلط برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، الضوء على أسرة طبية تعمل خيرا كثيرا لغير القادرين، حيث قالت الطبيبة صاحبة العيادة إنها ربت أولادها الأطباء على أن العمل ليس كله أموالا وهناك خير كثير نستطيع أن نقدمه للمرضى.

وأضافت أن هناك حالات غير قادرة على دفع الكشف نساعدها، وهناك حالات تحتاج عمليات جراحية ولا تستطيع أن تدفع الثمن فنقوم بدفع نسبة من ثمن العملية الجراحية، وكذلك هناك حالات غير قادرة على دفع أي أموال لإجراء عمليات جراحية فنضطر للاتفاق مع مستشفى لإجراء العملية الجراحية مجانا، متبعة: «نتعامل مع عدة مستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لوجه الله».

مستشفيات تخفض تكلفة العمليات

وتابعت: «هناك مستشفيات تخفض تكلفة العملية الجراحية لغير القادرين وهناك مستشفيات لا تحصل على أتعاب نهائيا وهناك مستشفيات تتكفل بإجراء العملية الجراحية مجانا لغير القادرين خاصة في شهر رمضان».

وقالت إن العمليات التي تجريها مجانا لغير القادرين هي ولادة طبيعية وقيصرية وحالات الأورام وكلها عمليات خاصة بالنساء والتوليد وكذلك عمليات خاصة بالأسنان والجلدية، فيما قال ابنها إن العيادة تم افتتاحها منذ عام ونصف، ورأيت والدي ووالدتي يعملان الخير لغير القادرين.

كشف مجاني

وتابع: «هناك حالات كشف مجانا وهناك حالات يتم خصم جيد لها في الكشف وهي تجارة مع الله»، لتهديهم مبادرة حياة كريمة ميدالية الأبطال وتتبرع بمبلغ مالي من أجل إجراء عمليات جراحية مجانا لغير القادرين.