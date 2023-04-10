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أستاذ تخطيط: «حياة كريمة» تحقق المكونات الثلاثة للتنمية المستدامة

كتب:

هاجر عمر
01:10 م | الإثنين 10 أبريل 2023
مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية جامعة الفيوم، إنّ التنمية المستدامة تعتبر استراتيجية دولية في التعامل مع القضايا المادية والاجتماعية والبيئية المعاصرة، موضحًا أنّ التنمية المستدامة لها 3 مكونات رئيسية، «الاقتصادي والبيئي والاجتماعي».

وأضاف هاشم في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أنّ مبادرة حياة كريمة تحقق مكون التنمية المستدامة، فتحقق المكون الاقتصادي من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين وبرامج التمكين الاقتصادي، والمشروعات متناهية الصغر، وتتكاتف الكثير من قطاعات الدولة في هذا الملف، سواء التضامن الاجتماعي أو جهاز تنمية المشروعات والكثير من مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل بمجال التمكين الاقتصادي، والجمعيات التي تتبنى المشروعات صديقة البيئة.

المكون البيئي والمكون الاجتماعي

وتابع أستاذ التخطيط والتنمية جامعة الفيوم، أنّ «حياة كريمة» معنية بالمكون البيئي كونها معنية بتوفير مياه شرب نقية والصرف الصحي ترفيق المنازل، وإحلال الطاقة النظيفة بدلًا من الطاقة الأحفورية التقليدية، إضافة إلى اهتمامها بالمكون الاجتماعي المعني بالقضايا التي تهم الناس.  

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