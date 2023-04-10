«حياة كريمة» يهدي مبلغا من المال لسيدة وزوجها يبيعان أحذية في الشارع

أبرز برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، قصة سيدة وزوجها يقفان في الشارع ليبيعان «أحذية» من أجل الإنفاق على أولادهما، ومكسبهما في القطعة 5 جنيهات.

وقالت السيدة خلال البرنامج: «كنا بوابين في عمارة إلا أن صاحب العمارة أفلس، وتركها، فاضطررنا إلى فرش شباشب في الشارع لبيعها، ونبيع الشباشب منذ عام».

الرزق على الله

وتابعت: «نبيع الشبشب بـ25 جنيها والمكسب من الشبشب 5 جنيهات، وليس لدينا مصدر رزق آخر سوى هذه الفرشة، ونشتري الشباشب من شبرا»، فيما قال زوجها: «لم أبع شيء اليوم وسايبها على الله، ولو بالك رايق على عيالك بتنام مرتاح».

حياة كريمة تهدي مبلغا من المال

وأهدت مبادرة «حياة كريمة» في البداية مبلغا ماليا لصاحب فرشة الشباشب، من أجل أن يستطيع تأجير محل لبيع بضاعته، كما أهدته هو وزوجته ميدالية أبطال حياة كريمة.