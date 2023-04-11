 سفير تشيلي يهدي مؤلفات ميسترال لمتحف نجيب محفوظ

استقبل الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس، روبرت ايبرت سفير تشيلي بالقاهرة في متحف الأديب الكبير نجيب محفوظ، الذي أهدى مكتبة أدباء نوبل بالمتحف المجموعة الثانية من مؤلفات الكاتبة التشيلية جابرييلا ميسترال الحائزة على جائزة نوبل في الآداب عام 1945.

جائزة نوبل التشيلية

وأعرب السفير روبرت ايبرت عن سعادته بإهداء متحف نجيب محفوظ المجموعة الثانية من مؤلفات الكاتبة والشاعرة البارزة الحائزة على جائزة نوبل التشيلية جابرييلا ميسترال، مضيفا أن أدب أمريكا اللاتينية يحتل مكانة مرموقة في الثقافة الإسبانية، ومن خلال مشاركة هذه الأعمال الناجحة يستطيع مستخدمو مكتبة أدباء نوبل تحقيق فهم افضل لهويتنا ورؤيتنا للعالم.

إثراء المجتمع المحلي بالعديد من الأفكار

ووجّه هاني أبو الحسن الشكر لسفير تشيلي على هذه المبادرة التي بدأت عام 2021 بإهداء مجموعة من أعمال ميسترال لمكتبة أدباء نوبل بالمتحف التي تساهم في إثراء المجتمع المحلي بالعديد من الأفكار والثقافات المختلفة وتعزز التعاون بين البلدين.