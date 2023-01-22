مدير مكتبة الإسكندرية لـ قصواء الخلالي: أطمح لتنظيم جائزة عالمية مثل «نوبل»

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، إنّ المكتبة قد تطلق مسابقة مكتبة الإسكندرية الكبرى للثقافة، وتستهدف الكبار والشباب في الرواية والشعر والقراءة والمسرح والفنون التشكيلية، وستكون قيمة الجائزة كبيرة، وقد يتم الإعلان عنها خلال شهرين.

حصول مكتبة الإسكندرية على جائزة الشيخ زايد

وأضاف زايد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أن مجلس الأمناء قد يدعم هذه المسابقة، مشيرًا إلى مكتبة الإسكندرية حصلت في العام الماضي على جائزة الشيخ زايد: «لديّ تصور بأن ما يأتي للمكتبة من جوائز يمكننا تخصيصه لجوائز أخرى».

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية، أنه يطمح بأن تطلق المكتبة جائزة للوطن العربي وجائزة عالمية مثل نوبل، مشددًا على أن المكتبة تستطيع تمويلها بجهودها الذاتية دون أن تمثل عبئا على الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه جرى إنتاج نحو 13 كتابا ملخصا موجها للشباب من أجل تنمية وعية وجذبهم للقراءة.

صرح ثقافي عالمي وليس مجرد مخزن للكتب

وأفاد بأن مكتبة الإسكندرية تعتبر صرحا ثقافيا كبيرا جدا، وليست مجرد مخزن للكتب ولكنها مؤسسة ثقافية وفكرية وعلمية فيها أنشطة تتراوح بين العلم والثافة والفن بفروعه المختلفة، والبحث العلمي والأكاديمي، والمؤتمرات والندوات الثقافية والقراءة والبحث والاطلاع داخل المكتبة والمتاحف المختلفة والمخطوطات.

وأكد أنّه من أنصار الفئة التي لا تبالغ كثيرا في القول أو دور المؤسسة التي يعمل فيها أو دوره في الحياة لكنه يعتبر المكتبة جزءا من مؤسسات ثقافية موجودة في مصر والوطن العربي.

وواصل أن وزارة الثقافة تتضمن عددا كبيرا من المؤسسات الثقافية مثل المسارح وأكاديمية الفنون ودار الأوبرا والمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية التابعة للمجتمع المدني، وبالتالي فإن المكتبة تضع رؤيتها في ضوء هذه المنظومة المتكاملة داخل الوطن العربي والعالم، مشددًا على أن المكتبة مؤسسة عالمية، إذ تمثل نافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر.